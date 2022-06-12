Orman’da dehşeti yaşatmıştı! Teslim oldu

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde zehirli iğne tehdidiyle 2 ayda 2 kez kaçırdığı eşini ormana götürüp işkence uyguladığı ileri sürülen Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, daha fazla kaçamayacağını anlayınca dün akşam saatlerinde Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kuloğlu, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde, şiddet gördüğü için terk ettiği köy muhtarı eşi İlker Mustafa Kuloğlu tarafından iki ayda 2 kez kaçırılan İlknur Kuloğlu, önceki gece, Şerbetli köyündeki boş bir evin bahçesinde perişan ve yarı baygın bir halde bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ve kaburgalarında da kırık olduğu belirlenen İlknur Kuruoğlu, yaşadığı dehşeti jandarmaya anlattı. Eşinin, geçen Salı günü oğluna kapıyı açtırıp eve girdiğini ve oğlunu, "Annene hiçbir şey yapmayacağım" diye ikna ederek köye gönderdiğini anlatan İlknur Kuruoğlu, "Banyoya saklanıp beni beklemiş. İşten geldiğimde ben de banyoya girdim.

ÖLDÜRÜP DEREYE GÖMECEĞİM

Üzerime atlayıp, ağzını kapatarak dövdü ve defalarca cinsel saldırıda bulundu. Cebinden çıkardığı 3 şırıngayı gösterip, zehirli olduklarını söyleyerek, 'benimle gelmezsen saplarım ve anında ölürsün' diye evden çıkardı. Otomobille Şerbetli Köyü yakınlarında plastik kelepçe takıp, başıma silah dayayarak, 'seni öldürüp dereye gömeceğim' diyerek ormana doğru götürdü. Ormanda da dövmeye devam etti. Bir ara jandarmanın sirenini duyunca silahı başıma dayayarak, sessiz olmamı söyledi. 2 gün boyunca aç ve susuz dayak yedim. Yakalanacağını anlayınca, 'şikayetçi olursan, seni öldürürüm' diye tehdit edip, perişan bir halde eve bıraktı" dedi..

AKIL ALMAZ AÇIKLAMA

Eşine uyguladığı işkencenin ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve her yerde aranan köy Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "garip" bir açıklama yapmıştı. Eşine uyguladığı şiddetten hiç bahsetmeyen Kuloğlu olayı, Çanlı olmayıp Çan'ı karıştırmak isteyen üst akla bağladı. Kuloğlu, "Bu ekran görüntülerini kızım dan izin alarak paylaşıyorum başından beri hakkımızda yapılan yalan yanlış haberlerle ilgili haberleri kızımın yaptırdığını söylediler. Çanlı olmayıp Çanı karıştıran üst akıl yapan bir sürü devşirme var. Bunlar bide çanın ekmeğini yiyor, lakin bakıyorum Çanın aile sorunlarından, yatırımlarına kadar neden uğraşıyorlar üst akıl yapıyorlar bunların bir ideolojisi de yok" yazmıştı.