Ormanda infaz: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar başlarından vurulmuş erkek ve kadın olduğu yönünde ihbar yaptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Abdülsamet Kocaman'ın olay yerinde öldüğünü tespit ederken, ağır yaralanan kadın özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olayın gerçekleştirildiği bölgede geniş çaplı araştırmasını sürdürürken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.