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Giriş Tarihi: 15.12.2023 20:11 Son Güncelleme: 15.12.2023 20:21

Ormanda kan donduran olay: Ateş başında sohbet ederken yanarak can verdi

İstanbul Sarıyer’de 2020 yılında 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan Ali Kılıç Belgrad ormanlarında iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kılıç hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ormanda kan donduran olay: Ateş başında sohbet ederken yanarak can verdi

2020 yılında Belgrad Ormanı'nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşen Ali Kılıç'ın yakınları ondan haber alamayınca hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuştu. Kılıç'ın Bahçeköy Ormanı'nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başladı. Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılınç'ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edildi. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılıç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen Ali Kılıç'ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

52 saat kuyuda kalıp sağ kurtarılan Ali Kılıç, önceki akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Sarıyer Bahçeköy'deki ormana gitti. İddiaya göre arkadaşlar birlikte ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Arkadaşları 112'yi i arayarak olayı bildirdi. İfadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç'ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Ali Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Ormanda kan donduran olay: Ateş başında sohbet ederken yanarak can verdi
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