Ormanda kan donduran olay: Ateş başında sohbet ederken yanarak can verdi

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

52 saat kuyuda kalıp sağ kurtarılan Ali Kılıç, önceki akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Sarıyer Bahçeköy'deki ormana gitti. İddiaya göre arkadaşlar birlikte ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Arkadaşları 112'yi i arayarak olayı bildirdi. İfadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç'ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Ali Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.