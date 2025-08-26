Ormanda kaybolan 90 yaşındaki Yusuf dede 11 gündür aranıyor

Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grubun çalışmaları, ormanlık alanda 11 gündür devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.