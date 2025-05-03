Ormanda kaybolan demans hastası İshak Öztürk’ün gölde cesedi 5. günde bulundu

Sultangazi'de 28 Nisan tarihinde Esenler'de oturan ve kendisinden haber alınamayan Öztürk'ün yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine Sultangazi'deki ormanda arama çalışmaları başlatıldı. AFAD koordinasyonunda birçok sivil toplum kuruluşu ve belediye ekiplerinin katılımıyla Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yürütülen arama çalışmalarının 5. gününde Öztürk'ün, polis ekiplerinin eğitim yaptığı bölgede bulunduğu tespit edildi. UMKE ekipleri, ormandaki göletin kıyısında bulunan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Mimar Sinan Kent Ormanı'ndaki göletin kıyısında bulunan ceset, Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.