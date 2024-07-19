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Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:13

Ormanda kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Bursa’da evden çıkıp ormana ağaç dalı kesmeye giden 75 yaşındaki İbrahim Aydın akşam eve dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı yaşlı adam, Arama Kurtarma ekipleri tarafından dere yatağında ölü bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ormanda kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aydın, saat 11.00 sıralarında evden çıkarak ağaç dalı kesmek için ormana gitti. Akşam saatlerinde evine gelmeyen yaşlı adamın yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri yaşlı adamın gittiği ormanda arama çalışmaları başlattı.

Yaklaşık 150 kişilik ekip ve iz takip köpeklerinin katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Aydın, orman içindeki dere yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Aydın'ın dengesini kaybederek yüksekten düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, yaşlı adamın cansız bedeni, Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Ormanda kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
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