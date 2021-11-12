15 yaşındaki kayıp Esra’yı ailesi bir umut bekliyor

Sivas'ta ailesine mesaj atan 15 yaşındaki Esra Yıldız, kayıp olduğunu söyledi. Bulunduğu yeri tarif edemeyen ve ailesinin aramasına rağmen telefonunu açmayan Yıldız için arama çalışmaları başlatıldı. Yıldızeli ilçesinden Sivas merkeze giderek kuzeniyle buluştuğu ve daha sonra kuzeninin yanından terziye gideceğini söyleyerek ayrıldığı belirtilen küçük kız, ortadan kayboldu. Ailesine mesaj atan ve kayıp olduğunu belirten Esra Yıldız, ailesinin aramalarına rağmen telefonlarını açmadı. Ailesinin yetkililere haber vermesi üzerine polis, jandarma ve AFAD görevlileri arama çalışması başlattı. Küçük kızın son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi yakınlarında görüldüğü belirtildi.
EN SON HASTANEDE GÖRÜLDÜ
Olayla ilgili Sabah Gazetesi'ne konuşan Esra Yıldız'ın dayısı Tekin K., " "Esra'nın ailesi İğnebeyi Köyü'nde oturuyorlar. Esra, sabah merkeze gelip kuzeniyle buluşuyor. Kuzenine, 'Sen otur ben terziye gidip geliyorum' diyor. Terziye gidiyorum diye çıkıyor. Sonra kuzeni haber alamıyor. Kayıp oluyor ve otostop çekerek Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne geliyor. Otostopla geldiği kişilere de 'Annem böbrek hastası, hastaneye gitmem gerek diyerek biniyor.' O şekilde hastaneye kadar geliyor. Orada bir kişinin telefonu bir yeri arayacağım diyerekten istiyor. Ama Esra'nın kendi telefonu da var. Telefon istediği adam da veriyor telefonu. Ekipler telefon istediği adama ulaşmış. Esra'nın telefonunu kullandığı adamda hastanede hizmetliymiş. Hizmetli adamda kızın şüpheli davrandığını hissediyor. Bunu anlayan Esra hastaneden de kaçıyor. Hastaneden de kaçtıktan sonra otostop mu çekiyor bir araca mı biniyor? bilmiyoruz." dedi.
"ESRA BİZİ ARAYAMADI SADECE MESAJLA YARDIM İSTEDİ"
Esra ailesini arayamadığını ve sadece mesaj atarak yardım istediğini belirten Dayı Tekin K., "Esra bize mesaj atıyor. Ama biz arıyoruz telefona bakmıyor. Konuşmuyor yalnız mesaj yazıyor. Mesajda, 'Ben ağaçlık bir bölgedeyim. Dağlık bir bölgedeyim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Kayboldum. Donuyorum. Korkuyorum. Köpekler havlıyor.' gibisinden bize mesajlar atıyor. Biz de Esra'ya whatsapp'tan konum at dedik. Konum atmayı bilmediğinden atamadı. Bir türlü irtibat kuramıyoruz. Bu şekilde akşam saat 19.00'a kadar bize mesaj attı. Akşam 19.00'da da bizim aklımıza gelen ilk yer Gardaşlar Tepesi oldu. Biz çıktık aradık bulamadık. AFAD, jandarma, polis hepsi çıktı aradı. Başka bir konumdan bir sinyal geldiğini haber ettiler. Gittiler orayı da aradılar. Orada da yok. Şu anda faili meçhul aramaya devam ediyoruz." Diye konuştu.
"ENES ADINDAKİ ARKADAŞINDAN DA YARDIM İSTEMİŞ"
Sözlerine devam eden Dayı Tekin K. "Babasının haberi var. Ailesi çok gariban. Babası annesine daha haber etmedi. Esra dışında 2 kardeşi daha var. Merkezde Enes isminde bir çocukla görüştüğü söyleniyor. Onu da polisler getirdi sorgu için. Esra Enes'e telefonla haber etmiş, Enes'te 'Ben gelip almam seni hastaneden' demiş. Çocukta korkmuş belli ki. Şu anda olaylarda bir gelişme yok. Telefonu da kapalı şimdi. Saat 19.00'a kadar açıktı, sonra kapandı bir daha iz yok. Ne olduğu belli değil daha." ifadelerini kullandı.
Esra Yıldız'ın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.