15 yaşındaki kayıp Esra’yı ailesi bir umut bekliyor





"ESRA BİZİ ARAYAMADI SADECE MESAJLA YARDIM İSTEDİ"



Esra ailesini arayamadığını ve sadece mesaj atarak yardım istediğini belirten Dayı Tekin K., "Esra bize mesaj atıyor. Ama biz arıyoruz telefona bakmıyor. Konuşmuyor yalnız mesaj yazıyor. Mesajda, 'Ben ağaçlık bir bölgedeyim. Dağlık bir bölgedeyim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Kayboldum. Donuyorum. Korkuyorum. Köpekler havlıyor.' gibisinden bize mesajlar atıyor. Biz de Esra'ya whatsapp'tan konum at dedik. Konum atmayı bilmediğinden atamadı. Bir türlü irtibat kuramıyoruz. Bu şekilde akşam saat 19.00'a kadar bize mesaj attı. Akşam 19.00'da da bizim aklımıza gelen ilk yer Gardaşlar Tepesi oldu. Biz çıktık aradık bulamadık. AFAD, jandarma, polis hepsi çıktı aradı. Başka bir konumdan bir sinyal geldiğini haber ettiler. Gittiler orayı da aradılar. Orada da yok. Şu anda faili meçhul aramaya devam ediyoruz." Diye konuştu.