Ormanda kesim yapıp açılan araziyi usulsüzce satmışlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde bulunan ormanda kesim işlemi yapan ve kesilen orman bölgesinde açılan arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satan bir örgüt belirlendi.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ VE BINLERCE LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİAralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik 6 aylık süre zarfında yürütülen soruşturma doğrultusunda 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 2 Av tüfeği, bin 112 adet fişeğin yanı sıra 11 Ata altını, 14 çeyrek altın, 450 Bin lira, 15 bin Dolar ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

8'i kamu görevlisi , 2 orman memuru, 1 muhtar, 2 aza, 2 belediye zabıtası, 1 Jandarma Astsubay olmak üzere 25 şüpheli "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Orman Kanunu'na Muhalefet", "Rüşvet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.