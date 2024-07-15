Ormanda yangın devriyesi

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri kırsalı ile Kazdağları'nda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında geniş önlem alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri ile Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) gelen atlı jandarma timi de Kazdağları Milli Parkı'nda nöbet tutup, devriye geziyor. Tam teçhizatlı ekipler, Kazdağları'ndaki ormanların içi ve çevresinde 24 saat görev yapıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olası orman yangınlarına karşı dron ile bölgeyi inceliyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte hava sıcaklığının yükselmesi sebebiyle orman yangını riskinin arttığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca 31 Ekim'e kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı da kaydedildi.