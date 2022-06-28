Ormandaki cesedin sırrı 2.5 yıl sonra çözüldü... Meğer kuzeni öldürmüş

KIZ İSTEME HUSUMETİ

İddiaya göre Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında bir kız isteme meselesi yüzünden husumet vardı. Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek istedi. Ancak aile ve iddiaya göre İsmai Kurunç'ta bu duruma karşı çıktı. Evlilik olmadı bu mesele yüzünden Ferdi Ö. ile Kurunç arasında zaman zaman tartışmalar oluyordu.

ESKİ MESELELER AÇILNCA KAVGA BÜYÜDÜ

Olay günü de birlikte alkol aldıktan sonra yine aynı mesele yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma da Ferdi Ö. bıçak çekip İsmail Kurunç'u bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Kurunç hayatını kaybetti. Ferdi Ö ve Şahin K. olay yerinden kaçtı.