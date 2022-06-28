Ormandaki cesedin sırrı 2.5 yıl sonra çözüldü... Meğer kuzeni öldürmüş

Esenyurt İnönü Mahallesi 948 sokak kenarında bulunan ormanlık alanda 11 Kasım 2019 günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İsmail Kurunç'u gören çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı. O dönem Kurunç'un son görüştüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö., ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadesinde birlikte alkol aldık daha sonra kendisi beni burada bırakın dedi bizde bırakıp gittik diye anlattılar. 3 arkadaş emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı.
ÇELİŞKİLİ HAREKETLER ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ
Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahısların kullandığı araçta incelemeler yaptı ardından da şahısların dedikleri saatlerde ormanlık alanda oldukları tespit edildi. Elde edilen bilgiler ışığında 3 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf ederken Şahin K.'da olayı gördüğünü söylediği öne sürüldü.
KIZ İSTEME HUSUMETİ
İddiaya göre Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında bir kız isteme meselesi yüzünden husumet vardı. Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce İsmail Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek istedi. Ancak aile ve iddiaya göre İsmai Kurunç'ta bu duruma karşı çıktı. Evlilik olmadı bu mesele yüzünden Ferdi Ö. ile Kurunç arasında zaman zaman tartışmalar oluyordu.
ESKİ MESELELER AÇILNCA KAVGA BÜYÜDÜ
Olay günü de birlikte alkol aldıktan sonra yine aynı mesele yüzünden tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma da Ferdi Ö. bıçak çekip İsmail Kurunç'u bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Kurunç hayatını kaybetti. Ferdi Ö ve Şahin K. olay yerinden kaçtı.