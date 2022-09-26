Ormanı mezbahaya çevirdiler

Eyüpsultan'a bağlı İhsaniye Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kimsesiz hayvanlar için besleme yapan hayvanseverler tarafından bugün akşam saatlerinde anne ve 4 yavrusuna ait olduğu belirlenen domuz leşleri bulundu.

Henüz üzerlerinde bozulma görülmediği leşlerin ustaca kesilip parçalara ayrıldığı; deri, kemik ve barsak gibi yenilemeyen bölümlerinin bırakılıp, yenilebilir kısımlarının ise alındığı belirlendi. Tıpkı bir mezbahayı andıran bölgede mermi kovanına rastlanılmadığı kayıtlara geçerken, yapılan kaçak kesim nedeniyle jandarmaya bilgi verildiği belirtildi.

KASABIN ELİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ

Ormanlık alanda besleme yaparken domuz leşleriyle karşılaşan hayvansever Gürkan Gazoğlu "Bu hayvanların sadece öldürülmemiş. Yenilebilir bütün parçaları alınmış. Geriye derileri, bağırsakları ve kemikleri bırakılmış. Tıpkı bir kasabından elinden çıkmış gibi yenilemeyen parçaları bırakılmış. Çok profesyonelce saatler içerisinde kesim yapıp gitmişler. Bu etler soframıza mı gelecek bilmiyoruz, gerçekten endişeliyiz" diye konuştu.