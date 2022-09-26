Haberler Yaşam Haberleri Ormanı mezbahaya çevirdiler
Giriş Tarihi: 26.9.2022 16:00

Ormanı mezbahaya çevirdiler

İstanbul'da ormanlık alanda 5 ölü domuz bulundu. Domuzların ustaca kesilip parçalara ayrıldığı, yenilebilir kısımlarının alınıp kalan parçaların ise bırakıldığı belirlendi. Mezbahayı andıran alanda mermi kovanı bulunmazken, domuz etlerinin piyasa sürülüp sürülmediği sorusu ise bölge halkında endişe yarattı.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ormanı mezbahaya çevirdiler

Eyüpsultan'a bağlı İhsaniye Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kimsesiz hayvanlar için besleme yapan hayvanseverler tarafından bugün akşam saatlerinde anne ve 4 yavrusuna ait olduğu belirlenen domuz leşleri bulundu.

Henüz üzerlerinde bozulma görülmediği leşlerin ustaca kesilip parçalara ayrıldığı; deri, kemik ve barsak gibi yenilemeyen bölümlerinin bırakılıp, yenilebilir kısımlarının ise alındığı belirlendi. Tıpkı bir mezbahayı andıran bölgede mermi kovanına rastlanılmadığı kayıtlara geçerken, yapılan kaçak kesim nedeniyle jandarmaya bilgi verildiği belirtildi.

KASABIN ELİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ

Ormanlık alanda besleme yaparken domuz leşleriyle karşılaşan hayvansever Gürkan Gazoğlu "Bu hayvanların sadece öldürülmemiş. Yenilebilir bütün parçaları alınmış. Geriye derileri, bağırsakları ve kemikleri bırakılmış. Tıpkı bir kasabından elinden çıkmış gibi yenilemeyen parçaları bırakılmış. Çok profesyonelce saatler içerisinde kesim yapıp gitmişler. Bu etler soframıza mı gelecek bilmiyoruz, gerçekten endişeliyiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kritik kararlar için bugün toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Son dakika | Eşcinsel uygulamasında bir hakim! Şantaj iddiası garip ilişki yumağını ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanı mezbahaya çevirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA