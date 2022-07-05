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Giriş Tarihi: 5.7.2022 19:35 Son Güncelleme: 5.7.2022 19:43

Ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ormanlarda ateş yakma yasağı başladı

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla ormanda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. Valiliğin aldığı karar gereği ormanlık alanlara piknik için gelenler mangal yakmak yerine evlerinden getirdikleri malzemelerle piknik yaptılar.

İstanbul Valiliği tarafıdan alınan kararla 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri il sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş faaliyetlerde bulunmak serbest. Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı. İstanbul'da normal günlerde yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda bugün ise sakinlik hakimdi. Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelen bazı aileler evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.
Bu yasağın yangın riski taşıyan sıcak havalar devam ettiği sürece uygulamada kalacağı kaydedildi.

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Ormanlarda ateş yakma yasağı başladı
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