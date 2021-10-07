Ormanları yakan zanlı tutuklandı: Ailevi sorunları olduğu için akciğerlerimizi yakmış

Adana'da farklı tarihler de 5 ayrı noktada benzin dökerek ağaçları ateşe verip orman yangını çıkaran 21 yaşındaki A.İ.K., polisin attığı pusuyla yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı yangınları ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle çıkardığını öne sürdü. Sevk edildiği adliyede 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanan A.İ.K.'nın terör örgütü PKK'yla bir ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

"TESADÜF OLAMAZ"

Yangın olayları merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz 24 Eylül'de Kurttepe mevkiinde bulunan 'Adana Polis Şehitleri Hatıra Ormanı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri yangını söndürdü. Yangının çıktığı bölgeye yakın bir alanda 30 Eylül'de bir başka yangın daha çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis havanın yangın çıkaracak kadar sıcak olmadığını ve bu yüzden yangınların bir tesadüf değil kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünerek harekete geçti.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri kendi bünyesinde alanında uzmanlaşmış 60 polisten oluşturulan özel bir ekip bölgeye hakim tepelerde konuşlandırdı. Ormanlık alanda bekleyen sivil ekipler, 3 Ekim'de çıkarılan yangını itfaiyeye bildirdi. 2 nokta da çıkarılan yangın büyümeden söndürülürken polis bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini saniye saniye izledi. 350 saatlik görüntüyü izleyen terör ekipleri motosikletli bir kişinin yangınları çıkardığını tespit etti.

CEBİNDEN 620 EURO ÇIKTI

Şüpheliyi yakalamak için tetikte bekleyen terör polisi, 4 Ekim'de Topalak köyünde orman içinden duman çıktığını görünce hemen harekete geçti. Yangın kısa sürede söndürülürken kovalamanın ardından zanlı A.İ.K., yakalandı. Yanında bir bidon içerisinde benzin ve kibrit bulunan şüphelinin cebinden de 620 Euro para çıktı. Gözaltına alınan zanlının terör örgütü PKK'yla bir bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

PARASINI EURO'YA ÇEVİRMİŞ

Herhangi bir suç kaydı bulunmayan zanlı A.İ.K.'nın sorgusunda suçunu itiraf etti. Yangınlardan 2'sini kendisinin çıkardığını ancak diğer yangınlarla bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren şüpheli, ailevi sorunlar yaşadığı için orman yaktığını öne sürdü. A.İ.K. çalıştığı işyerlerinden kazandığı parayı yatırım yapmak masadıyla Euro'ya çevirdiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu terör örgütü PKK'yla bağlantısı bulunmayan zanlı 'kasten orman yakma' suçundan tutuklandı.