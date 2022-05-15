Ormanların koruyucu karıncaları

Yüzyıllarca öncesinden beri var oldukları tespit edilen ve Bolu ormanlarında, kendileri tarafından toprak ile kuruyan çam ağaçlarının iğneli yapraklarından yaptıkları yuvalarında yaşayan kırmızı karıncaların, faydaları yazmakla ve anlatmakla bitmiyor.

Kırmızı karıncaların ormanların melekleri olduğunu belirten Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü, kırmızı karıncalar üzerine doktora yapan Dr. Metin Serin, "Kırmızı karıncalar, Türkiye oldukça yaygın hayvanlar. Kırmızı orman karıncaları, ormanlarımızın bin metre ve üst kısmında doğal olarak yayılış gösteren hayvanlar. Yuvalarına baktığımız zaman, kubbe, höyük şeklinde dediğimiz karakteristik bir özelliği vardır." dedi.

Dışarıdan bakıldığında ibrelerden ve dal parçalarından oluştuğunu yuvanın görülebileceğinizi kaydeden Dr. Serin; "Bu yuvanın toprak üstündeki kısmı, Bunun altında da yuvalarını inşa ederler. Koloni şeklinde bir yaşamları vardır. Aynı zamanda da sosyal canlılardır iş bölümleri vardır. Karınca ve arılar akrabadır. Aynı takımdandır, zar kanat dediğimiz takımdandır." şeklinde

Kraliçe arı ve arılardaki yapının karıncalarla benzer yapıda olduğunu kaydeden Dr. Serin; "Kraliçe kırmızı karıncalar, yuvanın ömrünü belirler. 20 yıla kadar ömrü vardır. Kraliçe bu işin tamamen yönetenidir. Burada iş bölümünden kastım insanların anlamlandırdığı gibi 'kraliçeye herkes iş yapar' gibi değil herkes kendi işi vardır. Kırmızı karıncaların her biri işini layıkıyla yapar " dedi.

DÜNYADA 14 BİN KARINCA TÜRÜ VAR

"Dünyada 14 bin tane karınca türü var. Ama kırmızı orman karıncası nesli tehlike altında olan türler içerisinde. Bunlar korunması gereken türler. Bulundukları alanda orman zararlısı böceklere karşı biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılma potansiyeli olduğu için ormanda önemli bir organizma olarak yer kaplamaktadır. Karıncaların beslenmesi, bulundukları alanda ağaçlarla, toprakla, diğer canlılarla sürekli etkileşim halindeler. Ormanlık alanda ağaçların üst kısımlarında yakınlarda, bitkilerin üst kısmında afit dediğimiz, bitki öz suyunu emen küçük canlılar var, bunların şekerli dışkısını karıncalar emerek midelerine alırlar ve yuvaya getiriler. Bu da karbonhidrat açığını karşılar. Ve bunu aynı zamanda yuvadaki yavruların bakımı için kullanırlar. Kırmızı karıncalar ağaçlara zarar veren ve ağaçların çürümesine yol açan böcekleri yiyerek, zarar vermelerini engellerler. Onun için onlar bizim için bir melektir " ifadelerini kullandı.

"ORMANLARIN KİLİT TAŞIDIR"

Dr. Serin; "Bunlar ormanın koruyucu melekleri, ormanın sağlık sigortaları, ormanda biyolojik mücadele aracı olarak kullanılan predatör canlılardır. Bunlar iyi ki var, bizim yapmamız gereken işleri aslında bir bakıma kendileri yapıyorlar. Kırmızı karıncalar olmasa, ormanlardaki ağaçların hayatı tehlikeye girebilir. Doğadaki hiçbir canlı gereksiz değildir. Bizim ormanlarda bu canlıların fonksiyonları çok fazla. Şimdi kemerli köprülerde, kemer üzerindeki taşa kilit taşı denir. O bütün kemerin yükünü taşıyan o dur. İşte bu karıncalarda orman için kilit taşı görevi görüyor. Hem otçul hem etçil, hepçil dediğimiz kategoride besin piramidinde yerini alırlar. Bunların böyle bir özelliği olduğundan, diğer canlılarla etkileşim halinde. Öte yandan terk edilen kırmızı karınca yuvaları baktığımız zaman bitki besin bakımından oldukça zengin." açıklamasında bulundu.

ONLARA ORMANIN MİMARLARI DA DENİR

Bir yuvada yaklaşık 300 bin karınca bulunduğunu belirten Dr. Serin; "Yılda 200 gün boyunca aktif olma durumları var. Bu 200 günlük, süreç tamamen sıcakla alakalı. 200 günün sonunda yuvanı derinliklerine inerek, soğuktan etkilenmeyecek şekilde birbirleriyle uyku pozisyonunu alıyorlar. Burada yuva sıcaklığı söz konusu, dışarıda 5 derecelere düşse bile kırmızı karıncalar yuva sıcaklığını 30 dereceye kadar çıkartabiliyorlar. Bunlar hem mimarlar, hem tarım yapan hem de orman mühendisleri. Kırmızı karıncalar ayrıca, kendilerini korumak adına, bir tehlike hissettiklerinde vücutlarından sıva atarlar ve bu sıvı oldukça kuvvetlidir. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak bazı illere kırmızı karınca transferi de yapıyoruz. Ormanlık alanlara piknik yapmaya gelen bazı vatandaşlar, kırmızı karıncaların yuvalarını bozuyorlar. Ormanı koruyan, ağaçların sağlıklı olmasını sağlayan bu karıncalara kesinlikle zarar verilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.