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Giriş Tarihi: 12.2.2024 21:58 Son Güncelleme: 12.2.2024 22:03

Ormanlık alanda ağaca kravatla bağlı çıplak erkek cesedi bulundu

İstanbul Sarıyer’de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi yapılmak üzere kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ormanlık alanda ağaca kravatla bağlı çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Ormanlık alanda ağaca kravatla bağlı çıplak erkek cesedi bulundu
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