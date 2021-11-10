Haberler Yaşam Haberleri Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular
Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:11 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:25

Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular

Konya’nın Meram ilçesinde besleme yapmak için ormanlık alana giden hayvanseverler tarafından bir köpek silahla vurularak öldürülmüş bir köpekte yaralı halde bulundu.

Hayvansever Dilek Genç, kendisinin sahiplendiği ve bizzat baktığı köpeklerini beslemek için dün akşam saatlerinde Tavusbaba mevkiine gitti. Genç, bir köpeğinin yerde acılar içerisinde yattığını gördü. Köpeğin silahla vurulduğunu anlayan Genç, köpeği veterinere götürüp, tedavi altına aldırdı.

Civarda başka hayvanseverlerle birlikte araştırma yapan Dilek Genç, bir köpeğinde yine vurularak öldürülüp, gömüldüğünü fark etti. Köpek gömüldüğü yerden çıkartılıp, polise ihbarda bulunuldu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, ölen köpekte otopsi yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alındı. Köpeklerin bölgede atlarda gezen bazı şüpheliler tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular

Dilek Genç, bölgede başka hayvanların vurulmuş olabileceğini söyleyerek, geniş çaplı arama yapacaklarını söyledi. Polis ekipleri de şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021! M.Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne özel en anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Sözleşmesindeki o kritik madde ortaya çıktı! Fenerbahçe'de en büyük aday Farioli...
Son dakika | 2022 asgari ücret için yeni düzenleme: Hükümet çalışma başlattı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
EYT son dakika gelişmeleri: 2021 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA