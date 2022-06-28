Tokat'ın Erbaa ilçe merkezinde ikamet eden Nazmi Er isimli vatandaş, bugün saat 17:00 sıralarında 112 ihbar hattına başvurarak Erbaalı olan 57 yaşındaki amcası Ümit Küçük'ün, Meydandüzü Köyü mevkiinde ormanlık alanda 2 arkadaşı ile birlikte mantar toplamaya gittiğini ancak, arkadaşlarının geri dönmesine rağmen amcasının kendisini cep telefonundan arayarak dönüş yolunu kaybettiğini bildirdiğini ihbar etti. Bunun üzerine Afad ekiplerine bilgi verilerek arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin arama çalışması sonucu Ümit Küçük kısa sürede sağ olarak bulundu. Jandarma ve AFAD'a teşekkür eden Ümit Küçük "Askerimiz, polisimiz sağolsun. Ormanlık alanda arkadaşlarla mantar piknik yapmaya geldik, ters yöne girmişiz biraz da panik yaptık. Sağolsun jandarmalarımız buldu eksik olmasınlar. Allah razı olsun" dedi.

Ormanlık alanda kaybolan vatandaş sağ bulundu | Video