Ormanya’nın yeni maskotları dünyaya gözlerini açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, açıldığı ilk günden beri Kocaeli'nin gözdesi oldu. Açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ailesi, gerçekleşen doğumlarla her gün daha da büyüyor. Ramazan Bayramı'nın 3. Günü gerçekleşen doğum ile Ormanya ailesine 3 yeni üye daha katıldı. Ormanya'nın sevimli üyelerinden olan Saanen Keçisi'nin 3'üz yavruları Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğum ile sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı. Ormanya Doğal Yaşam Parkının tanıklık ettiği onlarca mucizeden bir tanesi olan yavrulara, daha önce olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ormanya'nın sosyal medya hesaplarından fotoğrafları yayınlanarak, isimlerinin Kocaelilerin önerileri ile verilmesi bekleniyor.