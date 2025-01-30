Örnek hizmet

Menemen Belediyesi, ilçede fizik tedavi ihtiyacı olan 65 yaş üstündeki engelli ve yatalak vatandaşları yalnız bırakmıyor. Menemen'in uzman fizyoterapistleri, geride kalan 2024 yılında tam 862 tedavi uygulayarak, hayati bir ihtiyaca cevap verdi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte öncü ve örnek olmaya devam ediyoruz. Özelde çok yüksek bedeller tutan bu hizmeti, Menemenli hemşehrilerimize ücretsiz olarak sağlıyor, hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Menemen ailemizin her bir ferdi bizim için kıymetli" dedi.