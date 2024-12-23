Örnek mahalle

Trabzon'un Yomra ilçesinde yaklaşık 3 bin nüfuslu Özdil Mahallesi'nde bir asırdır ilginç bir gelenek yaşatılıyor. Ulemaların yetiştiği mahallede yaklaşık 100 yıl önce kahvehanelerde oyun oynanmamasına karar verildi. Bu kararı yıllardır sürdüren mahalle sakinleri kart, okey gibi çeşitli oyunlar yerine sohbet etmeyi tercih ediyor. Muhtar Sami Apaydın, "Kahvelerimizde hiçbir yerde oyun oynanmaz. Ben de hiçbir oyun bilmem. Olmasına da kimse teşebbüs etmez. Etse de sonu hayır değildir. Biz bunu böyle biliriz" dedi. Yöre sakinlerinden Hüseyin Adanur, "Burada herkes hocasına, büyüğüne saygı ve sevgi içerisindedir. Burada bundan sonra da oyun oynanamaz. Namazlarımızı kıldıktan sonra tekrar kıraathanede buluşuruz. Yatsı namazına kadar sohbet ederiz" diye konuştu. Kahvehane sahibi Mehmet Albayrak, "İnşallah bu geleneğimiz sürer. Dışarıdan gelip oyun oynamak istediğini söyleyenler oluyor. Biz de yok deyince şaşırıyorlar. Hikayesini soruyorlar" dedi. Mahallede yaşayan 25 yaşındaki Muhammet Bayındır de şunları söyledi: "Oyunlu kahvehanelere gitmiyoruz. Bu geleneğini yıkmak olmaz. Oyunun peşine gitmeyiz. Burada büyüdüğümüz için alışkanlıklarımız bu yönde. Çayımızı içip vakit geçiyoruz."