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Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:40 Son Güncelleme: 11.10.2021 13:46

Örnek okulun öğrencilerinden SABAH'a teşekkür

Örnek okulun öğrencilerinden SABAH’a teşekkür

SABAH muhabirimiz Gül Kireklo manşete taşıdığı "Turşu Kur, Reçel Yap, Fen Öğren" haberi Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki Kumrucuk Köyü'ndeki ilkokulda eğitim-öğretim gören öğrencilerden büyük alkış aldı. Bu köy okulunda hayatı öğrenen öğrenciler, öğretmenleri Hasan Kartal ile yaptıkları derslerin, tüm Türkiye'de ses getirmesini ilgiyle takip etti. SABAH'ta haberin devamı "Okul Dediğin Sadece Bina Değil Çocuk" diyerek, gazete sayfalarına taşınan haberi Kumrucuk İlkokulu öğrencileri, satır satır okudu. Haber, Turkuvaz Medya'nın diğer yayın organı Takvim'de de manşet oldu. Takvim'de haberi 'Kartal Yuvası' başlığıyla manşete taşıdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Kumrucuk Köyü'nde 8 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Kartal, okulda hayatı öğretiyor. 35 haneli köyün 34 öğrencili okulunda bir okul öncesi öğretmen, bir sınıf öğretmeni ve Hasan Kartal olmak üzere 3 öğretmen dev bir kadro gibi çalışıyor. Büyükşehirlerde korona gölgesinde eğitim-öğretim sürerken, bu köy okulu ise koronadan çok uzakta korunuyor.

Hasan Öğretmen, "3 öğretmenimiz, velilerimiz hep aşılı. Burada güvendeyiz. Pandemide en avantajlı okullar köy okulları. Tam kapanmalar da bile öğrencilerimizden kopmadık. Ben köyde ev ev dolaşıp, derslerimizi sürdürdüm.Uzaktan eğitime katılamayan tablet ve interneti olmayan çocuklarımız için köy okulları daha erken açıldı. Bu nedenle yine avantajlı konuma geçtik. Yine de maske, mesafe kurallarına uyuyoruz. Derslerimizi kimi gün bahçede doğal bir ortamda,kimi gün sınıfta yapıyoruz. Biz aldığımız önlemlerle artık korona da neymiş diyecek duruma geldik" dedi.

34 öğrencili köy okulunun birleştirilmiş sınıfında, adeta kolej eğitimi veren Hasan Öğretmen, öğrencilere oldukça renkli bir sınıf ortamı yaratıyor. Bu okulda çocuklar okul bahçesinde sebze meyve yetiştiriyor. Konserveler, reçeller yapıp turşu kuruluyor. Sobada yemekler pişiriliyor. Kümesten aldıkları yumurtalarla okulda kahvaltı yapıyorlar. Yani her şey doğal.

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Örnek okulun öğrencilerinden SABAH'a teşekkür
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