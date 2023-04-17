Orson Welles Filmleri - IMDB Puanları İle Orson Welles’in En İyi Filmleri

Aralarında sinema tarihinin başyapıtı sayılabilecek filmler olan Orson Welles filmleri merak edilmektedir. Bunun sebebi, sinema sektörüne farklı bakış açısıyla yeni bir soluk getirmesidir. En çok izlenen Orson Welles filmleri de bu kanıyı destekler niteliktedir. Sağlam bir film izlemek isteyenler Orson Welles'in en iyi filmleri nelerdir bakabilir. Bunun için içeriğimizin kalan kısmında Orson Welles filmleri hakkında bulduklarımıza ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz.

Orson Welles'in IMDB Puanları İle En İyi Filmleri

Harabelerin üzerine inşa edilen görkemli hayatları gözler önüne seren filmler yapan, her biri ikonik olan karakterlerin hiç kimsenin görmediği yönlerini gösteren, sadece kamera açısıyla bile psikolojik tahliller yapabilen, sinemanın anlatı olanaklarını genişletmenin yollarını arayıp bulan Welles'in birbirinden muazzam filmlerini sizler için derledik.

1. Mr. Arkadin (1955) - IMDB Puanı 7.1

Amerikalı bir kaçakçı olan Guy Van Stratten, çıktığı İtalyan hapishanesinden bir servetle dönme şansını elde etmek üzeredir. Ölmek üzere olan bir adamın son sözlerinde Gregory Arkadin adında bir adamın servetinin söz etmektedir. Guy, adamı bulmak için yollara düşer.

2. The Stranger (1946) - IMDB Puanı 7.3

İkinci Dünya Savaşı sonrası Franz Kindler, aranan bir savaş suçlusudur. Kindler'ı yakalayabilmek için Amerikan polisi onun sırdaşı olan Konrad Meinike ile irtibata geçer. Fakat Konrad, onu teşhis edip yakalatamadan soğukkanlı bir cinayete kurban gitmiştir.

3. Macbeth (1948) - IMDB Puanı 7.4

Macbeth'in vicdan azabıyla dolu ömrü, karısının ve bir grup cadının kışkırtmasıyla tarumar olacaktır. Bu film, iktidar hırsının insan ruhunun en karanlık yönlerini nasıl ortaya çıkardığını anlatmaktadır.

4. Othello (1951) - IMDB Puanı 7.5

Desdemona, savaş kahramanı aşığı Othello ile evlenmek için evden kaçan Venedikli bir aristokratın kızıdır. Büyük kıskanç Lago'ya kaçarlar. Lago Othello'nun zayıflığını bilir ve karısına karşı onu soğutur.

5. The Lady From Shanghai (1947) - IMDB Puanı 7.5

Denizci olan Michael, iş ararken bir saldırıya şahit olur ve bir kadını saldırıdan son anda kurtarır. Adının Elsa olduğunu öğrendiği kadın, evlidir. Fakat buna rağmen Michael ve Elsa birbirlerine aşık olurlar. Film, bu çiftin beraber olabilmek için düştükleri bir oyunu konu alır.

6. The Magnificent Ambersons (1942) - IMDB Puanı 7.6

Aristokrat bir ailenin zamanla nasıl çöktüğünü ve buna bağlı olarak güç dengelerinin bozulmasından kaynaklı olarak bir anda nasıl sınıf düştüğünü anlatıyor.

7. The Trial (1962) - IMDB Puanı 7.6

Josef K. bir sabah uyandığında karşısında polisleri bulur. Polisler, Josef'e hakkında dava açıldığını, bu yüzden yargılanacağını söylerler ancak suçunun ne olduğuna dair bir şey söylemezler. Suçsuz olduğuna inanan Josef, hakkındaki suçlamanın nedenini öğrenmek ve masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapar.

8. Chimes At Midnight (1965) - IMDB Puanı 7.7

Zenginleri soyarak geçimlerini sağlayan Falstaff ve çetesinin yanına katılan Hal, ileride yüklenmesi gerekecek sorumluluklar yüzünden de zor seçimler yapmak zorunda kalır.

9. Touch Of Evil (1958) - IMDB Puanı 8.0

Balayında olan başarılı müfettiş Miguel Vargas ve eşi Susie bir bomba saldırısına birebir tanık olurlar. Miguel bombanın bileşenlerinde Amerikan yapımı bir yağın olduğunu fark ettiğinde davayı üstlenir. Müfettişin sınır kasabasında tanık olduğu bu olayı ve olayı çözme sürecini anlatır.

10. Citizen Kane (1941) - IMDB Puanı 8.3

Tanınmış bir iş adamı olan Charles Foster ani ölümünün ardından, ölmeden önce söylediği son söz olan "Rosebud" bir giz perdesini doğurur. Yakın çevresindeki kimsenin anlamını bilmediği bu sözcük Kane'in ölümüne ve yaşamına dair bazı sırların varlığını işaret eder. Yurttaş Kane, bu sözün sırrını açığa çıkarmaya çalışan bir muhabirin hikayesini konu ediyor.

Orson Welles Kimdir?

George Orson Welles Amerikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve yapımcı. Welles'in sinemaya yaklaşımı Hollywood'un alışkın olmadı türdendir. Politik olarak ABD'nin muhafazakâr kesiminin temsil ettiği birçok değerin karşısında duran, sinema dünyasının alışılagelmiş kalıplarını reddeden bir yönetmendir. Farklı disiplinleri aynı yerde harmanlayıp sinemaya olan tutkusunu hiçbir şeyin engelleyemediği anıtsal bir kişiliktir. Filmlerinde aktivist kişiliğini, insanlarla olan hem mesafesini hem de onlara karşı hissettiği engel olamadığı merakını, psikolojik arızalarını sergilemekten çekinmez.