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Giriş Tarihi: 14.8.2024 12:21 Son Güncelleme: 14.8.2024 12:34

Yer Muğla Ortaca: Kavgada göğsünden vurulan Mutlu Kılıç hayatını kaybetti!

Muğla’nın Ortaca İlçesi'nde Mutlu Kılıç ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi ile göğsünden vurulan Kılıç, kurtarılamadı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Yer Muğla Ortaca: Kavgada göğsünden vurulan Mutlu Kılıç hayatını kaybetti!

Muğla'nın Ortaca ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen F.Y. ile Mutlu Kılıç arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.Y., Mutlu Kılıç'ı silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Kılıç, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi F.Y.'yi bulmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Yer Muğla Ortaca: Kavgada göğsünden vurulan Mutlu Kılıç hayatını kaybetti!
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