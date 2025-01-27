Ortağa 100 milyonluk suç duyurusu

Manisa'daki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cimplasta Turkey Plastik Enjeksiyon Fabrikası'nın yüzde 85 hissesini elinde bulunduran İtalyan iş insanları Paolo Rossi ile Diego Gibbone, şirketin yüzde 15 hissesini elinde bulunduran şirketin genel müdürü Ramiz E. ile Öznur Ç. hakkında, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Ramiz E.'nin şirketi kasten 100 milyon lira zarara uğrattığı, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği, kendi mal varlığını arttırma amacıyla hukuksuz işlemler yaptığı ve firmayı iflasın eşiğine sürüklediği iddia edildi.