Ortağını öldüren şüpheliyi oto tamircisi etkisiz hale getirmiş

'O AN HİÇ KORKMADIM'

Ahmet Dikbaş'ı elinden silahı alıp etkisiz hale getirirken cep telefonu kamerası ile görüntülenen Bilal Gören, iftar öncesi eve giderken olaya şahit olduğunu belirterek, "İftar öncesi evime gidiyordum. Silah sesi duydum, aracımı park ettim, aşağı indim. Adamı çoktan vurmuştu. İnsanları yaklaştırmıyordu. Silahını sağa sola savuruyordu. Sonra adamın yakasına yapıştı. Ben de o anı fırsat bildim silahı elinden aldım. O an korkmadım ve hiç düşünmedim. Silahı aldıktan sonra tekrar almak için üzerime geldi. Ben de silahın namlusunu aşağı tuttum geri ittim, sonra yunus polisleri aldı. Bir daha olsa aynısını bir daha yaparım" dedi.