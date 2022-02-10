Ortaklar arasındaki alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

Kartal Yukarı Mahallesinde ortak kafe işleten Engin G. ile ortağı arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Ortaklar arasındaki alacak verecek kavgası bir anda silahlı saldırıya dönüştü. Kavga sırasında silahların çekilmesi ile Engin Güldallı ortağı 35 yaşındaki Vedat Artan'a kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Vedat Artan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Olay yerinde bulunan Hikmet Gönülalan kolundan yaralandı.
Meydana gelen silahlı kavgada ortağını öldüren Engin Güldallı olaydan hemen sonra Kartal İlçe Emniyet Müdürlügü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayette kullanılan silahla birlikte gözaltına alındı.
Ortağını öldüren Engin Güldallı'nın 9 polis kaydının olduğu ölen Vedat Artan'ın ise 8 polis kaydının bulunduğu kaydedildi. Ortağını kavga sonucu silahla vurarak öldüren Engin Güldallı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.