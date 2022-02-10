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Giriş Tarihi: 10.2.2022 13:41 Son Güncelleme: 10.2.2022 13:56

Ortaklar arasındaki alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ortaklar arasındaki alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı

İstanbul Kartal’da kafe işleten Engin Güldallı ile ortağı Vadet Artan arasında alacak verecek yüzünden kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Engin Güldallı ortağı Vedat Artan’ı silahla vurarak öldürdü. Olaydan kısa süre sonra silahla birlikte yakalanan Engin Güldallı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal Yukarı Mahallesinde ortak kafe işleten Engin G. ile ortağı arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Ortaklar arasındaki alacak verecek kavgası bir anda silahlı saldırıya dönüştü. Kavga sırasında silahların çekilmesi ile Engin Güldallı ortağı 35 yaşındaki Vedat Artan'a kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan Vedat Artan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Olay yerinde bulunan Hikmet Gönülalan kolundan yaralandı.



Meydana gelen silahlı kavgada ortağını öldüren Engin Güldallı olaydan hemen sonra Kartal İlçe Emniyet Müdürlügü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayette kullanılan silahla birlikte gözaltına alındı.

Ortağını öldüren Engin Güldallı'nın 9 polis kaydının olduğu ölen Vedat Artan'ın ise 8 polis kaydının bulunduğu kaydedildi. Ortağını kavga sonucu silahla vurarak öldüren Engin Güldallı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ortaklar arasındaki alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı
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