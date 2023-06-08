Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy'de dalgıçlardan deniz temizliği
Giriş Tarihi: 8.6.2023 16:03 Son Güncelleme: 8.6.2023 16:18

Ortaköy'de dalgıçlardan deniz temizliği

Marmara Denizi Koruma Günü kapsamında Ortaköy Sahili'nde deniz temizliği yapıldı. Ortaköy’den denize giren dalgıçlar denizden cam şişe, bardak, kemik parçası çıkardı. Denizlerin korunması için farkındalığı artırmak amacıyla daha önce denizden çıkarılan motosiklet, bisiklet, yazıcı, pos cihazı, drone gibi eşyalar da sahilde sergilendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ortaköy’de dalgıçlardan deniz temizliği

2021 yılında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj kirliliği nedeniyle 8 Haziran Marmara Denizi Koruma Günü ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de deniz temizliğinde farkındalığı artırmak için İstanbul Boğazı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Ortaköy'den denize giren dalgıçlar denizde temizlik yaptı. Denizden çıkarılan cam bardak, şişe, kemik parçası ve kovalar daha önce çıkarılan malzemelerle birlikte sahilde sergilendi.

"46 EKİP 385 KİŞİYLE BU İŞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Etkinlik kapsamında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler "Bugün 8 Haziran Marmara Denizi'ni Koruma Günü ilan edildi. Her yıl 8 Haziran'da biraraya geliyoruz.

Bugün de burada dalgıçlarımız vatandaşlarımızın denize atmış oldukları birçok değişik atığı bunların içerisinde motosikletten tutun telefona, tencereden yazıcıya, televizyona kadar her şeyi bulabiliyoruz. Amacımız farkındalığı artırmak. Biz her gün kıyılarda ve plajlarda temizlik işlemi yürütüyoruz. 46 ekip ve 385 kişiyle bu işi yürütüyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Selde sınıfta kalan Yavaş’a suçüstü! Algı balonu elinde patlayan ABB'ye tepki yağdı
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
Yüce bilge yeni parti kuracak
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
9 kente 9 millet bahçesi! Başkan Erdoğan: Millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaköy'de dalgıçlardan deniz temizliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA