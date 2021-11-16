Ortaköy’de hareketli dakikalar: Polis anında müdahale etti

Olay, 02.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy meydanında yaşandı. İddiaya göre, bölgede mendil satan ve engelli olduğu iddia edilen bir çocuk, kalabalık bir gruptakilere mendil satmak istedi. Grupta yer alan kişiler çocuğu tersledi. Bu sırada engelli çocuk da grupta bulunanlara küfür etti. Kendilerine küfür edilmesi üzerine grupta bulunanlar çocuğu tokat atarak yere düşürdü.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Bölgede bulunan vatandaşlar engelli çocuğun darp edildiğini görünce olaya müdahale etti. Bu defa da gruptakilerle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Grupta yer alan bir kişi yanında bulunan tabancayla havaya ateş ederken, vatandaşlar da grupta yer alan 1 kişiyi darp etti. Bölgede bulunan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken tabancayla havaya ateş eden kişi kaçmaya çalıştı.

DARP EDİLEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken bölgede boş kovanların olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, yerde bulunan boş kovanları incelemek için delil torbasına koydu. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken arbede sırasında darp edilerek yaralanan kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtildi.