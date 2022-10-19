Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy'de kavgaya karışan Mesut Baraj Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:14

Ortaköy'de kavgaya karışan Mesut Baraj Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekana alınmayınca güvenliğe kafa atan, sonrasında dayak yiyen ve adının Mesut Baraj, Balat'ta bazı vatandaşların mülklerini gasp ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve Baraj ve yanında olan kadın savcılıktaki işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ortaköy’de kavgaya karışan Mesut Baraj Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

İstanbul Ortaköy'de 8 Eylül gecesi yaşanan olay, gündeme oturmuştu. Mesut Baraj, arkadaşlarının doğum günü kutlaması için gittiği 'Ruby' adlı mekânın korumalarıyla tartışmış ve çıkan kavgada bayılana kadar dövülmüştü. Birkaç gün sonra da Mesut Baraj'ın adamları olduğu iddia edilen bir grup mekânın önündeki korumalara silahla saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki taraftan toplam 9 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Olayda ağır bir şekilde darp edilen Mesut Baraj şikâyetçi olmadı. Hatta ortadan kayboldu. Baraj önceki gün yapılan operasyonla birçok adamıyla birlikte gözaltına alındı. Görüntülerde, Mesut Baraj'ın yanında olan ve kavgayı engellemeye çalışırken darbe alarak yere düşen kişinin, İnci Cennet Eroğlu'da gözaltına alındı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Mesut Baraj ve İnci Cennet Eroğlu İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmalarının ardından Baraj ve Eroğlu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Ortaköy'de kavgaya karışan Mesut Baraj Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
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