Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy’deki kavgada yeni gelişme! Korumalar öldüresiye dövmüştü!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:14 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:21

Ortaköy’deki kavgada yeni gelişme! Korumalar öldüresiye dövmüştü!

İstanbul Ortaköy’de ünlü gece kulübünün girişinde 1’i kadın 3 kişinin bayılana kadar darp edilmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. Tutuklanarak cezaevine yollandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu dehşetin yeni detayları...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Ortaköy’deki kavgada yeni gelişme! Korumalar öldüresiye dövmüştü!

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren işletmede 8 Eylül gecesi meydana gelen olayda; Gece kulübünde fazla alkolün etkisiyle görevliler tarafından dışarıya çıkarılan şahıslar tekrar içeri girmek isteyince kadın şahıs ve beraberindeki şahıslar görevliler tarafından darp edildi.

Bu darp olayının hemen ardından iş yerine yönelik silahlı saldırı yapılmış, iş yeri görevlileri bu saldırıya karşı silah kullanmasıyla 4 kişinin yaralandığı tespit edilmişti.

İşyerine ait ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi silah kullanan 5 şahıs tespit edilmiş, gözaltına alınan 5 şahıs da adli makamlarca tutuklanmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla dayak yiyen kadın ve diğer kişiler polise gidip şikayetçi oldular.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi şikâyeti üzerine bir kadın ve iki erkeğin darp edilmesi olayı kapsamında 5 şahsı yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan, E.S. tutuklandı.

Diğer şüpheliler F.A, M.G. ve M.B. isimli şahıslar hakkında Adli Kontrol-Ev Hapsi hükümleri uygulanırken, B.S. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaköy’deki kavgada yeni gelişme! Korumalar öldüresiye dövmüştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA