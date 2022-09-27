Ortaköy’deki kavgada yeni gelişme! Korumalar öldüresiye dövmüştü!

Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren işletmede 8 Eylül gecesi meydana gelen olayda; Gece kulübünde fazla alkolün etkisiyle görevliler tarafından dışarıya çıkarılan şahıslar tekrar içeri girmek isteyince kadın şahıs ve beraberindeki şahıslar görevliler tarafından darp edildi.
Bu darp olayının hemen ardından iş yerine yönelik silahlı saldırı yapılmış, iş yeri görevlileri bu saldırıya karşı silah kullanmasıyla 4 kişinin yaralandığı tespit edilmişti.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla dayak yiyen kadın ve diğer kişiler polise gidip şikayetçi oldular.
Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi şikâyeti üzerine bir kadın ve iki erkeğin darp edilmesi olayı kapsamında 5 şahsı yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan, E.S. tutuklandı.