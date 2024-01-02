Ortalığı savaş alanına çevirmişlerdi! Göçmen kaçakçıları yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesinde 'Dur' ihtarında bulunulan hafif ticari bir araç, hızla olay yerinden kaçtı. Kaçak araç ile polis arasındaki kovalamaca Körfez İlçesine kadar devam etti. Polis araçlarına çarparak kaza yapan araçta 14 düzensiz göçmen yaralanırken, aracın çarptığı ekip otolarında bulunan 4 polis memuru yaralandı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olay sonrası yapılan çalışmalar sonucu, kaza yerinden firar eden A.N. isimli göçmen kaçakçılığı organizatörü, İstanbul Sultanbeyli ilçesinde olduğu tespit edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon ile yakalandı. Ayrıca, kendisine kaçarken yardım ettiği tespit edilen H.C. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Şüpheliler sorgusu için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, kazada yaralanan göçmenlerin tedavilerinin sürdüğü ve tamamlanan tedavileri sonrası sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine gönderilecekleri öğrenildi. Şüphelilerin ise tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.