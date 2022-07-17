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Giriş Tarihi: 17.7.2022 01:33

Ortalık savaş alanına döndü! Araç sahipleri manzara karşısında şoke oldu

Kırıkkale'de park halindeki freni boşalan kamyonun çarptığı 9 araç zarar gördü. Olay yerine gelen araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu

İHA
Ortalık savaş alanına döndü! Araç sahipleri manzara karşısında şoke oldu

Olay, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti. Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu 9 araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Ortalık savaş alanına döndü! Araç sahipleri manzara karşısında şoke oldu
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