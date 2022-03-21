Haberler Yaşam Haberleri Ortaokul öğrencisinin sır ölümü
Giriş Tarihi: 21.3.2022 18:06 Son Güncelleme: 21.3.2022 18:06

Ortaokul öğrencisinin sır ölümü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ortaokul öğrencisinin sır ölümü

İstanbul Eyüpsultan'da ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Zeynep Demir, tenefüs bitiminde sınıfına koştuğu esnada baygınlık geçirdi. Merdivenlerde yalpalayan minik Zeynep, sınıfına girdiğinde yere serildi. Yerde hareketsiz yatan kız kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların bütün çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. 6. sınıf öğrencisi kızın sır ölümü Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla aydınlığa kavuşacak. Öte yandan minik Zeynep'in kısa süre önce babası Erhan Demir'i de kanserden kaybettiği öğrenildi.

Olay Eyüpsultan'da yer alan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda minik öğrencilerin ders başı yaptığı sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, tenefüs zilinin çalmasıyla sınıfına doğru koştu. Merdivenleri çıkarken baygınlık geçiren ve tökezleyen Zeynep, sınıfına geldiğinde ise daha fazla hareket edemedi ve yere serildi.

ARKADAŞLARI GÖRDÜ

Arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gören öğrenciler, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından Zeynep'i Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Zeynep, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ADLİ TIP AYDINLATACAK

12 yaşındaki kızın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demir'in sır ölümü buradan gelecek raporla aydınlığa kavuşacak.

2 YIL ÖNCE YETİM KALMIŞ

Minik Zeynep'in iki yıl önce de kanser hastalığından babası Erhan Demir'i kaybettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
SON DAKİKA: Gezi ana davasında son savunmalar! Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi
CHP eski vekili ve iş insanı Sinan Aygün: Yolsuzluk arayan Kılıçdaroğlu Ankara'ya baksın
Putin’den yaptırım kararlarına sert tepki! Batı’nın Rusya planına ateş püskürdü
Selde kaybolan gencin, “WhatsApp” grubundan çıkması ailesini umutlandırdı
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın namaza başlaması sorun mu?
Son dakika: Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Amerikan televizyonunda dikkat çeken Türkiye sözleri: Erdoğan ile görüştüm ve...
İşte buuu
ARKADAŞINA GÖNDER
Ortaokul öğrencisinin sır ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA