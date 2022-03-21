Ortaokul öğrencisinin sır ölümü

Olay Eyüpsultan'da yer alan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda minik öğrencilerin ders başı yaptığı sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, tenefüs zilinin çalmasıyla sınıfına doğru koştu. Merdivenleri çıkarken baygınlık geçiren ve tökezleyen Zeynep, sınıfına geldiğinde ise daha fazla hareket edemedi ve yere serildi.

ARKADAŞLARI GÖRDÜ

Arkadaşlarının yerde hareketsiz yattığını gören öğrenciler, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından Zeynep'i Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Zeynep, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ADLİ TIP AYDINLATACAK

12 yaşındaki kızın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demir'in sır ölümü buradan gelecek raporla aydınlığa kavuşacak.

2 YIL ÖNCE YETİM KALMIŞ

Minik Zeynep'in iki yıl önce de kanser hastalığından babası Erhan Demir'i kaybettiği öğrenildi.