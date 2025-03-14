Orucun bereketini israfla kaçırmayın

Ramazan ayına özel Areda Piar'ın yaptığı araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 45,8'i dışarıda iftar yapmadığını ifade ediyor. Yüzde 37,5'i yalnızca arkadaş ve akraba buluşmalarında kafe ve restoranları tercih ediyor. Ramazan boyunca iki veya üç kez dışarıda iftar yapanların oranı yüzde 14,2, haftada birkaç kez çıkanların oranı ise yüzde 1,7'de kalıyor.

İFTAR İÇİN NERELER TERCİH EDİLİYOR?

Katılımcıların yüzde 67,8'i orta segment restoranları tercih ederken, yüzde 17,8'i belediye sosyal tesislerini, yüzde 14,4'ü ise lüks restoranları seçiyor. Dışarıda iftar yapanların yüzde 52,5'i 500 TL ve altı menüleri tercih ederken, yüzde 30,7'si 500-1000 TL, yüzde 10,3'ü ise 1000-1500 TL arasındaki menülere yöneliyor.

İFTAR MENÜSÜ FİYATLARI DIŞARDA İFTARI ETKİLEDİ

Katılımcıların yüzde 68'i fiyat artışı nedeniyle dışarıda iftar yapmayı düşünmediğini ifade ediyor. Yüzde 20,6'sı ise önceki yıllara göre daha az dışarıda iftar yaptığını belirtiyor. Daha ekonomik mekanlara yönelenler yüzde 6,5. Fiyat artışlarının tercihlerini etkilemediğini ifade edenler yüzde 4,9.

"FIRSATÇILIK VAR" YÜZDE 96,1

"Sizce iftar menülerinde kafe ve restoranlar fırsatçılık yapıyor mu?" sorusuna Türk halkının yüzde 96,1'inin "Evet" cevabını veriyor. Fırsatçılık yapılmadığını söyleyenler yüzde 3,9'da kalıyor.

FİYATLAR UYGUN OLMALI YÜZDE 73,7

Restoran seçerken halkın yüzde 73,7'si fiyat uygunluğuna baktığını söylüyor. Yüzde 58'i lezzet ve kaliteyi önemsiyor. Menü çeşitliliği yüzde 27,3; servis hızı yüzde 17,5; ulaşım kolaylığı yüzde 15 oranlarında karşılık buluyor. Halkın yüzde 30,7'si gittiği kafe veya restoranda iftar menüsünde daha ekonomik ürün seçenekleri istiyor. Yüzde 22,8'i iftar menüsüyle sınırlı kalmak istemiyor, yüzde 20,5'i ise geleneksel Ramazan tatlarını arıyor.

İSRAFA YOL AÇIYOR

Katılımcıların yüzde 78,6'sı popüler restoranların Ramazan menülerini fazla gösterişli buluyor ve israfa yol açtığını düşünüyor. Yüzde 17,2'si, bu menüleri fiyatına göre yetersiz buluyor.