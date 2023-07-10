‘Örümcek’ suç örgütüne operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bağlar ilçesi ve genelinde kendisine koşulsuz itaat eden silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile insanlar üzerinde korku ve baskı yaratan suç örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, örgütün gerçekleştirdiği darp, tehdit ve kurşunlama olaylarını video kaydına aldığı belirlendi. Suç örgütünün söz konusu kayıtları, tehdit unsuru olarak kullanıp kendisine ve örgüt üyelerine silah veya para gibi maddi menfaat temin ettiği ortaya çıktı. Polis, İ.H.D. liderliğindeki suç örgütüne 'öldürmeye teşebbüs, yağma, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından operasyon yaptı. Diyarbakır merkezli, Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen 'Örümcek' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 24 adet narkotik etkili ilaç, 152 adet fişek, 3 adet kılıç ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde 20 kişinin ifade işlemleri sürüyor.