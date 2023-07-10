‘Örümcek suç örgütü’ne operasyon! Suç örgütü lideri dahil 20 kişi yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Örganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürluğü'nce, Bağlar ilçesi ve genelinde kendisine koşulsuz itaat eden silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile insanlar üzerinde korku ve baskı yaratan suç örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, ayrıca örgütün gerçekleştirdiği darp, tehdit ve kurşunlama olaylarını video kaydına aldığı belirlendi. Suç örgütü söz konusu bu kayıtları, tehdit unsuru olarak kullanıp kendisine ve örgüt üyelerine silah veya para gibi maddi menfaat temin ettiği, ilçe sakinleri ve esnaflar üzerinde baskı, korku ve infial ortamı oluşturarak en ufak olaylarında dahi silah kullanmaktan çekinmediği tespit edildi. Polis, İ.H.D. liderliğindeki suç örgütüne 'Öldürmeye Teşebbüs, Yağma, Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Kasten Yaralama, Adli Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Vaya Değiştirme, 6136 SKM, Suçu Üstlenme ve Şantaj" suçlarından operasyon yaptı.

Diyarbakır merkezli, Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 24 adet narkotik etkili ilaç, 152 adet fişek, 3 adet kılıç ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden 20 kişinin ifade işlemleri sürüyor.