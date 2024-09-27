Osman Gazi’nin evinin kalıntıları bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Vadisi'nde tarihi dokuyu canlandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında dev bir proje hazırlandı. Yaz aylarında ortalama haftada 5 ila 7 bin kişinin ziyaret ettiği Şeyh Edebali Türbesi ve vadisinde sayısız tarihi eser bulunuyor. Ancak tarihi verilere göre Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgali sırasında Osmanlı Dönemi'nden kalma çok sayıda eser yakılarak yok edildi. 3 defa yakıldığı için 'Yanık Şehir' olarak adlandırılan eski Bilecik yerleşim yerinde Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenen Osman Gazi'nin evi de bulunuyor. Osman Gazi'nin evinin tam yerinin tespit edilmesi için jeoradarlar devreye girmiş ve bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. 'Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi Projesi' kapsamında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, incelemelerde bulundu. Şeyh Edebali Külliyesi'ne yakın bir yerde olduğu tahmin edilen Osman Gazi'nin evi olduğu düşünülen alanda incelemelerde bulunan Vali Aygöl, "Bu alan sadece bir yapı değil, milletimizin köklerinin, medeniyetimizin temellerinin atıldığı kutsal bir mekândır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Osman Gazi'nin bu alanda bir evi olduğu ortaya çıkmıştır. Mevcut durumda yalnızca bazı kalıntıları vardır ancak kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına tarihimize uygun bir şekilde tekrar bazı yapılar inşa etmeyi hedefliyoruz. Edebali havzası projesi ilimiz turizmine ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.