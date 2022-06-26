Haberler Yaşam Haberleri Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi ile tanınan oyuncu Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 08:12

Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi ile tanınan oyuncu Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı?

Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi ile tanınan oyuncu Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı?

Osman Wöber dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Meslektaşının ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Zafer Algöz, oyuncunun sevenlerine baş sağlığı diledi. Bu gelişmeler üzerine Osman Wöber kimdir, neden öldü, nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı gibi sorular yanıt arıyor. İşte Osman Wöber dizileri, filmleri ve ölüm nedeni…

Osman Wöber kimdir, neden öldü soruları ünlü oyuncunun sevenleri tarafından araştırılıyor. Dün yaşamını yitiren oyuncunun ölüm sebebi merak edilirken, konuyla ilgili ailesinden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Kurtlar Vadisi ile tanınan oyuncu Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenlerin yanıtı!

VEFAT HABERİNİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Acı haberi oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, yaptığı açıklamada "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

1960 Ankara doğumlu olan ve baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı.

Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.

2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü.

Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

OSMAN WÖBER NEDEN ÖLDÜ?

5 Haziran 2022 tarihinde, Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Wöber'in kalp krizi sonucunda öldüğünü açıkladı.

OSMAN WÖBER'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

1985 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

1986 Saat Sabahın Dokuzu Dizi

1987 Ateşten Günler Dizi

1994 İnce İnce Yasemince Başkomiser Dizi

1994 8. Saat Sinan

1998 Cumhuriyet Ali Çetinkaya Dizi

2003-2005 Kurtlar Vadisi Tuncay Kantarcı Dizi

2005 Organize İşler Komiser

2007-2011 Kurtlar Vadisi Pusu Tuncay Kantarcı Dizi

2012 Hayat Devam Ediyor Tarık Akça Dizi

2013 Osmanlı Tokadı İskender Demiroğlu Dizi

2016 Aile İşi Sami Dizi

2017 İsimsizler Kurmay Dizi

2018 Ağlama Anne Nevzat Dizi

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Osman Wöber kimdir, neden öldü? Kurtlar Vadisi ile tanınan oyuncu Osman Wöber nereli, kaç yaşında vefat etti, hangi dizilerde oynadı?
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