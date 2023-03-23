Depremzedeler için yapılan prefabrik konutlar bayrama yetişecek

100 AİLE YAŞAYACAK

Depremin ilk gününden itibaren İslahiye başta olmak üzere birçok noktada çalışmalara başlayan Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesinden ayrılmıyor. Şiddetli depremde adeta yerle bir olan İslahiye'deki barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak için prefabrik kent inşasına başlayan Osmangazi Belediyesi, yağmur çamur demeden çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Valilik tarafından gösterilen araziye Osmangazi Mahallesi adı verilirken prefabrik konutların hızla montajına başlandı. Her biri 27 metrekareden oluşan iki modül olarak tasarlanan prefabrik evlerde tuvalet, banyo ve mutfak tezgahı bulunacak. 100 ailenin yerleşeceği Osmangazi Mahallesi'nde ayrıca depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.