Depremzedeler için yapılan prefabrik konutlar bayrama yetişecek

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Devletin tüm kurumlarının yanı sıra AK Partili Belediyeler de bölgede adeta birer seferberlik üssü kurdu. Gaziantep'in İslahiye ilçesine yardıma koşan Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, bölgedeki depremzedelerin her türlü ihtiyacını eksiksiz gidermeyi sürdürürken, Kente 100 konutluk prefabrik mahalle kurmak için de kolları sıvadı. Ekipler, depremzedelerin yaklaşan Ramazan Bayramını sıcak yuvalarında geçirebilmeleri için var gücüyle çalışıyor. Prefabrik konutlar hızla inşa edilirken, aynı zamanda depremzedeler için günde 3 öğün yemek dağıtımı da yapılıyor. Günlük 2 Bin 500 kişinin faydalandığı, aş evi, Ramazan ayında iftar ve sahurlarda da hizmet verecek.
100 AİLE YAŞAYACAK
Depremin ilk gününden itibaren İslahiye başta olmak üzere birçok noktada çalışmalara başlayan Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesinden ayrılmıyor. Şiddetli depremde adeta yerle bir olan İslahiye'deki barınma sorununa kalıcı çözüm bulmak için prefabrik kent inşasına başlayan Osmangazi Belediyesi, yağmur çamur demeden çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Valilik tarafından gösterilen araziye Osmangazi Mahallesi adı verilirken prefabrik konutların hızla montajına başlandı. Her biri 27 metrekareden oluşan iki modül olarak tasarlanan prefabrik evlerde tuvalet, banyo ve mutfak tezgahı bulunacak. 100 ailenin yerleşeceği Osmangazi Mahallesi'nde ayrıca depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak.
AŞEVİNDE KAZANLAR KAYNIYOR
Deprem bölgesinde iki farklı noktada sıcak yemek dağıtımını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi İslahiye'de depremzedeler için günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına da devam ediyor. Günlük yaklaşık 2500 kişinin faydalandığı aşevi Ramazan'da da iftar ve sahurda sıcak yemek çıkartarak depremzedelere hizmet verecek.