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Giriş Tarihi: 12.7.2022 20:00

Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Kurban Bayramı öncesinde tatile çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı.

AA
Osmangazi Köprüsü’nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği

Arife günü 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırılan Osmangazi Köprüsü, İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek gişelerinde akışkan bir araç trafiği gözlendi.

Sürücülerden Bekir Yılmaz, gazetecilere, Ege'de akraba ziyaretleriyle bayram tatilini geçirdiğini ve yarın başlayacak mesaisi için yola çıkarak dönüşte de köprüyü tercih ettiğini söyledi.

Osmangazi Köprüsü'nün ciddi anlamda avantaj sağladığını belirten Yılmaz, "Herkes bir şeyler söylüyor ama köprü her zaman avantajlı. Herkese de öneririm. Feribot sırası beklemektense 5 dakikada karşı taraftayım." dedi.

Bayramı Balıkesir'de anne ve babasının yanında geçirdiğini aktaran motosiklet sürücüsü Ahmet Yıldız ise tatil dönüşünde köprüyü tercih ettiğini dile getirdi.

Tatilini ailesiyle İzmir ve Manisa'da geçirdiğini, İstanbul'a dönüşe geçtiğini anlatan Adem Kara da köprü sayesinde İzmit Körfezi'ni dolaşmadan karşıya ulaştıklarını ifade etti.

Kara, "Tatilimiz iyi geçti. Şimdi İstanbul'a geçiyoruz. Allah bu köprüyü yapandan, yaptırandan herkesten razı olsun. Özellikle de Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Kısa sürede geçiyoruz." diye konuştu.

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Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği
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