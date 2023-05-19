Osmangazi Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde şehir merkezinde bulunan 14 bin metrekarelik alana yapılan Osmangazi Millet Bahçesinin havadan görüntüsü kendine hayran bıraktı. Yapım çalışmalarına geçen yıl şubat ayında başlanan Osmangazi Millet Bahçesi'nde tarihi çeşme, tören alanı, Türk büyüklerinin büstleri, amfi tiyatro, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolu, tartan pist, 200'den fazla fidan, bitki çeşitleri, süs havuzu ve otopark yer alıyor. 14 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesinin 8 bin 250 metrekarelik bölümünü yeşil alanlar oluşturuyor. Türk büyüklerinin büstleri ve 16 devletin bayraklarının yer aldığı Millet bahçesi havadan görüntüleri ise görenleri kendine hayran bırakıyor.