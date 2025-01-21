Osman’ın katilleri tutuklandı

Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktığı iddia edilen gençlerin kavgasının ardından Çolak ailesinin fertleri komşuları olan Çiçek ailesinin evini basarak 20 yaşındaki Osman Çiçek'i zorla dışarı çıkarıp komşuların gözü önünde bıçaklayarak öldürüp annesi Döne ve ağabeyi Yusuf Çiçek'i de yaralamışlardı. Talihsiz gencin cansız bedeni Yeşilkent mezarlığında toprağa verilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Çolak, Mehmet Ali Çolak, H.M. Ç. ve Y. Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.