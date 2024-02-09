Osmaniye belediyesi çağrı merkezi 51 bin 833 talebe yanıt verdi

Osmaniye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Çağrı Merkezi birimi belediye ile vatandaş arasında çözüm köprüsü olmak adına durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşların istek, öneri ve taleplerinin 0328 440 00 80 numaradan 7 gün 24 saat esaslı olarak kayıt altına alındığı Çağrı Merkezi'nde belediye ile vatandaşlar arasında sorunların çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Bu çerçevede 2023 yılı içerisinde 51 bin 833 talebe karşılık veren Çağrı Merkezi, almış olduğu çağrıları konusuna göre Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) üzerinden online olarak belediyenin ilgili müdürlüğüne yönlendiriyor. Böylelikle Çağrı Merkezi'ne iletilen istek, öneri ve talepler hızlı bir şekilde yerine getirilmiş oluyor.

"Mobil Halkla İlişkiler" birimi, yapılan planlamalar çerçevesinde daha önceden belirlenen mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir iletişime geçerek vatandaşların belediyeden beklenti ve taleplerini yerinde dinliyor. Kısa zamanda daha geniş bir kitleye ulaşmanın amaçlandığı proje kapsamında kent genelinde hizmete başlayan Mobil Halkla İlişkiler ekipleri, vatandaşlardan iletilen beklenti ve taleplerin yerine getirilmesi için durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Kasım, aralık ve ocak aylarında 2 bin 580 vatandaş ile birebir görüşme sağlayan ekipler, beklenti ve talepleri yerinde dinledi. Ayrıca yapılan görüşmelerde vatandaşların bilgi sahibi olması amacıyla belediye tarafından yapılan çalışmalar, projeler ve etkinlikler hakkında da vatandaşlara bilgiler verildi.