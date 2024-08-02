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Giriş Tarihi: 2.8.2024 10:58

Osmaniye Düziçi’nde deprem konutlarının yüzde 95’i tamamlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı devam eden 65 bloktan oluşan 3+1 olan toplam bin 222 konutun yüzde 95’i tamamlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye Düziçi’nde deprem konutlarının yüzde 95’i tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden deprem konutlarının yüzde 95'i tamamlandı.

Kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Konutlarımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Burada 65 blok 1222 konut hamdolsun tamamlanmak üzere. Konutlarımız 3+1, perde beton, radya temel üzerine yapılmış, depreme dayanıklı, modern, kullanışlı. Hamdolsun bu konutlarımızın etkin ve verimli bir koordinasyon içinde, hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlıyoruz" dedi.

Amaçlarının depremzede vatandaşlara, bir an evvel konutlarını teslim etmek olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, "Bu konutların hızlı ve çok güzel bir şekilde yapılmasında emeği geçen TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, işi yürüten müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da konutlarımızı hak sahiplerine kavuşturacağız" dedi.

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Osmaniye Düziçi’nde deprem konutlarının yüzde 95’i tamamlandı
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