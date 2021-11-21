Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.11.2021 21:25

Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

AA
Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Osmaniye, Gaziantep ve Muğla'da, helikopter destekli "Kartal Pençesi" operasyonunda yakalanan 18 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince, perşembe günü, 19 adrese, şafak vakti düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

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Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
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