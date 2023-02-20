Osmaniye’de 1370 aileye konteyner kent

Osmaniye'de 23 noktada kurulan çadırkentlerin ardından, şehirde 1370 ailenin konaklayacağı konteyner kent için altyapı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 23 noktada kurulan çadırkentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken, 122 bin metrekarelik alanda da konteynerden yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. Zemin düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapılan bölgede konteynerler getirilerek yerleştirilmeye başladı. Toplamda 1370 konteynerin kurulacağı alanda, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.