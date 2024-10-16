Osmaniye’de acı olay: Vincin çarptığı işçi öldü...

İş arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Can'ı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özcan Can, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Vinç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...