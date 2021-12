Osmaniye’de amca dehşeti: Genç adam kurtarılamadı

Olay, Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Süleyman C. (59) yeğeni İlyas Kütük 'ün (56) evine gitti. Burada bilinmeyen bir nedenle amca ile yeğen arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Süleyman C. yanında bulundurduğu tabanca ile yeğeni İlyas Kütük'e ateş etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlyas Kütük ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İlyas Kütük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Süleyman C. suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde polise teslim oldu. Süleyman C. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.