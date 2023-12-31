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Giriş Tarihi: 31.12.2023 09:45

Osmaniye'de aylık hamile eşini bıçakla öldürmüştü! Cani koca tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evde tartıştığı 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçakla öldüren, ardından otomobilini uçuruma sürerek intihar etmeye çalışan Salim Koyuncu, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

DHA
Osmaniye’de aylık hamile eşini bıçakla öldürmüştü! Cani koca tutuklandı

Olay, dün 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Salim Koyuncu ve 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu, henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salim Koyuncu, hamile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra otomobiline binip, kaçtı. Kavga seslerini duyup eve gelen komşuları, Hediye Koyuncu'yu kanlar içinde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, olayı ihbar etti. Eve gelen sağlık ekibi, Hediye Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

'BENİ KURTARMAYIN'
Hamile eşini öldüren Salim Koyuncu, otomobilini evinin yaklaşık 15 kilometre uzağında bulunan Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde uçuruma sürdü. 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılan Salim Koyuncu'nun "Beni kurtarmayın" diye bağırdığı öğrenildi. Hamile karısını bıçaklayan koca, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Osmaniye'de aylık hamile eşini bıçakla öldürmüştü! Cani koca tutuklandı
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