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Giriş Tarihi: 2.4.2022 00:55

Osmaniye'de bir kişi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

DHA
Osmaniye’de bir kişi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 50 yaşındaki Murat Hınıslı, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polisin de yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Murat Hınıslı'ya ait müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye erleri, evde yalnız yaşayan Murat Hınıslı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında hayatını kaybeden Hınıslı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İtfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polisin de yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Osmaniye'de bir kişi, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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